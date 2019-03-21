Karaman'da Okuryazarlık Seferberliği

Karaman Ahmet Mete
Huzurevi ile Dursun Fakih Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde açılan okuma yazma kursuna katılan yaşlılara diplomaları verildi.
Karaman Ahmet Mete Huzurevi ile Dursun Fakih Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde açılan okuma yazma kursuna katılan 6'sı erkek, 7'si kadın 13 kişinin yaş ortalaması 80 olan kursta yaşlıların okuma yazma öğrenme azmi hem çocuklarına ve torunlarına hem de topluma örnek oldu.
Seferberlik kapsamında seksen saatlik kurs sonunda birinci kademe seviye tespit sınavında başarılı olup okur yazarlık belgesini almaya hak kazanan yaşlılara belgelerini Vali Fahri Meral'in eşi Zehra Meral ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt
verdi.
Program, Kuran
'ı Kerim tilaveti ardından yapılan dua ile sona erdi.
Ahmet Mete, Karaman, Güncel
Kaynak: AA