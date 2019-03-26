Karaman'da Öldürülen Gencin Cinayet Zanlısı ve Arkadaşı Adliyede

Kaynak: İHA

Karaman'da küfürleşme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanarak öldürülen gencin cinayet zanlısı ve arkadaşı adliyeye sevk edildi.Olay, dün saat 16.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte elektrikli bisikletle olay yerine gelen Muhammet Yasin Kocaoğlu, (18), yolda yürümekte olan Atakan Y. ve arkadaşı E.S.M'nin yanına gelerek kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Atakan Y., üzerinden çıkardığı bıçakla Muhammet Yasin Kocaoğlu'nu kalbinden ve omuzundan bıçakladıktan sonra olay yerinden arkadaşıyla birlikte kaçtı. Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Yasin Kocaoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan bıçaklı kavga anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Sosyal medya üzerinden küfürleştikleri iddia edildiOlayın ardından kaçan katil zanlısı Atakan Y. (17) ile yanındaki arkadaşı E.S.M. (15), polisin başarılı çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Atakan Y. ile arkadaşı E.S.M., adliyeye sevk edildi. Katil zanlısıyla arkadaşının çelik yelekle adliyeye getirilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Katil zanlısı Atakan Y., adliyeye girişi sırasında 'Burası Kürdistan değil, Türkiye Cumhuriyeti' diye bağırdı. İddiaya göre, kavganın sosyal medya üzerinden birbirleriyle küfürleşme yüzünden çıktığı öğrenildi."Kavgada bıçaklanarak ölen genç toprağa verildi"Kalbine ve omuzuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Yasin Kocaoğlu, için Larende Mahallesindeki Larende Büyük Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, Kocaoğlu'nun yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Kocaoğlu, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına defnedildi. - KARAMAN