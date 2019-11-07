Haberler » Güncel » Karaman'da Organ Bağışı Haftası

Karaman'da Organ Bağışı Haftası

Karaman'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla "Organ Bağışı ve Nakli" konulu konferans düzenlendi.

07.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:50 Karaman'da Organ Bağışı Haftası
Karaman'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla "Organ Bağışı ve Nakli" konulu konferans düzenlendi.

Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde Karaman Belediyesi, Karaman Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen konferansın açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, Türkiye'de organ nakli aktivitesinin 60'lı yılların sonu ile 70'li yılların başlarına dayandığını söyledi.
1979 yılında 2238 sayılı organ ve doku alınması, saklanması ve aşılanması nakli hakkındaki kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Kurşun, şunları kaydetti:

"Çok dinamik olan bu kanuna günümüze kadar birçok değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Ülkemizde organ nakli çalışmalarının verimliliğini artırmak amacıyla 2 binli yılların başlarında bakanlığımız koordinasyonu ve denetiminde ulusal organ ve doku nakli koordinasyonu sistemi kurulmuştur."
Akdeniz Üniversitesi Kalp Damar Cerrahi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Beyazıd ise "Organ bağışı yetersiz bunu artırmak için neler yapmak gerekiyor. Beyin ölümü kavramını anlatmamız gerekiyor. Dini, ahlaki, sosyal ve etik faktörleri gözden geçirmek gerekiyor." diye konuştu.
Konuşmaların ardından organ bağışı konusunda sunumlar yapıldı.

Organ Bağışı Haftası, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:03   Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
21:03   Ağaca çarpan otomobil ters döndü, motoru yerinden fırladı
21:02   Maas-Pompeo ortak basın toplantısı
20:56   Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti
21:00   Esnaf Odası Başkanı Öztürk'ten bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan Avcılar'daki servis...
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 21:05:12