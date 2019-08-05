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Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

05.08.2019 16:34 Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Topucak Mahallesi 62. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz A. yönetimindeki 70 BD 679 plakalı otomobil ile Recep B'nin kullandığı 70 FS 092 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Recep B. yere düşerek bacağından yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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