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Karaman'da otomobil, polis aracıyla çarpıştı: 3'ü polis 4 yaralı

Karaman'da bir otomobilin trafiğe ait resmi polis otosuyla çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

19.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:55Karaman'da otomobil, polis aracıyla çarpıştı: 3'ü polis 4 yaralı
'da bir otomobilin trafiğe ait resmi polis otosuyla çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ş.(44), yönetimindeki 01 HS 345 plakalı otomobil, bulvar üzerinde devriye görevi yapmakta olan Harun G. (30) idaresindeki 70 A 5432 plakalı trafiğe ait resmi polis otosuna yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan polis otosu yan dönerek kaldırıma çıktı. Kazada, sürücüler ile polis memurları Nihat K. (29) ve Sercan Y. (33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan her iki araçta çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Oğuz Bektaş/İHA)

Karaman, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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