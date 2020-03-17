Karaman'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Karaman'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
17.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:35
Karaman 'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Baki Ö. (53) yönetimindeki 34 HK 9411 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına takla attı. Kazada otomobil ters dönerken Baki Ö. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Baki Ö.'nün Dereköy de bir tanıdığının evine kahvaltı yapmaya gittiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Baki Ö. (53) yönetimindeki 34 HK 9411 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına takla attı. Kazada otomobil ters dönerken Baki Ö. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Baki Ö.'nün Dereköy de bir tanıdığının evine kahvaltı yapmaya gittiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Kaynak: İHA
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