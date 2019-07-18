Haberler» 3. Sayfa» Haber

Karaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

18.07.2019 17:52 Karaman
Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet B. yönetimindeki 70 AAC 646 plakalı otomobil ile Ahmet G. idaresindeki 70 FU 483 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yaralı motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet G'nin bacağında kırık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Karaman, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:58   Van Valiliğinden kazayla ilgili açıklama
19:47   Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
19:47   Asılsız ihbar ekipleri alarma geçirdi
19:45   HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlü tutuklandı
19:45   Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı
19:45   Yanan evde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
19:43   Karasu'da 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz hale geldi