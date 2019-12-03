Haberler » Güncel » Karaman'da otopark çalışmaları - Haber

Karaman'da otopark çalışmaları

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, tehlike arz eden binaların yıkılarak yerine otopark yapıldığını bildirdi.

03.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:02Karaman'da otopark çalışmaları
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, tehlike arz eden binaların yıkılarak yerine otopark yapıldığını bildirdi.

Kalaycı, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin çevreye kötü görüntü veren ve tehlike arz eden yüzden fazla yapıyı yıkarak yeniden düzenlediğini belirtti.

Çalışmalar kapsamında yeniden düzenlenen boş arsaların otopark haline dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Çözüm odaklı belediyecilik kapsamında şehrin farklı bölgelerinde yıkılmak üzere olan eski evleri yıkıyoruz. Yıkılan evlerin boş arazisini yeniden düzenleyerek geçici otopark haline dönüştürüyoruz, bir nebze olsun sokak içlerinde ki araç yoğunluğunu asgariye indirerek rahatlatıyoruz. Bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sorununu çözmek ve yarasına merhem olmak için tüm ekibimizle birlikte gece - gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56 TÜBİTAK'tan raf ömrü 3 aya çıkartılan yoğurt - Haber
17:56 İntihara kalkışan kadını polis kurtardı - Haber
17:55 Parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi - Haber
17:55 CHP'li Erdoğdu Yurtseverlilik bütün engellileri hayatın içine sokmaktır - Haber
17:54 İşitme engelli berber müşterilerine işaret dilini öğretiyor - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haberler
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:59:02