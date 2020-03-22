Karaman'da parklardaki oturma bankları kaldırıldı
Karaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında özellikle yaşlıların sıklıkla kullandığı alanlardaki bankları kaldırdı.
22.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:56
Karaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında özellikle yaşlıların sıklıkla kullandığı alanlardaki bankları kaldırdı.
Kent genelinde toplu taşıma araçları, ibadethaneler, okullar, otogar, caddeler, sokaklar ve kamu binaları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfektasyon çalışmasına devam eden ekipler, tüm uyarılara rağmen kullanılan bankları önlem ve tedbir almak amacıyla kısa süreliğine kaldırıyor. - KARAMAN
Kent genelinde toplu taşıma araçları, ibadethaneler, okullar, otogar, caddeler, sokaklar ve kamu binaları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfektasyon çalışmasına devam eden ekipler, tüm uyarılara rağmen kullanılan bankları önlem ve tedbir almak amacıyla kısa süreliğine kaldırıyor. - KARAMAN
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Kaynak: İHA
Etiketler : Karaman Belediyesi, Koronavirüs, Güncel