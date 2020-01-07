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Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı

Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışıKARAMAN'ın Taşeli Platosu'nda yer alan Ermenek ilçesinde Bozdağ Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışının ardından kayak sezonu açıldı.

07.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:48
'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı
KARAMAN'ın Taşeli Platosu'nda yer alan ilçesinde Bozdağ Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışının ardından kayak sezonu açıldı. Kayak tutkunları, sezon açılışını pekmezli kar yiyerek kutladı.
Taşeli Platosu'nda yer alan Ermenek'teki 1750 rakımlı Bozdağ Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Genellikle bölge ve çevre illerden gelenlerin kullandığı kayak merkezinin sezon açılışı yoğun kar yağışının ardından yapıldı. Kayak severler, karlı pekmez yiyerek sezon açılışını kutladı.
Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı

Kayak Merkezi, Ermenek, Karaman, Güncel

Kaynak: DHA


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