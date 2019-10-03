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Karaman'da polis aracıyla elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında polis aracıyla çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

03.10.2019 15:17Karaman'da polis aracıyla elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında polis aracıyla çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kirişçi Mahallesi Şamkapı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mohamed E'nin kullandığı elektrikli bisiklet, polis aracı ile sokak girişinde çarpıştı. Kazada ekip arabasının altına giren elektrikli bisikletin sürücüsü Mohamed E. yaralandı. Yaralı şahıs çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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