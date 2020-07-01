Karaman'da polisten asayiş ve trafik uygulaması

Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekipler, kentin bazı noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

Karaman'da polisten asayiş ve trafik uygulaması
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:11
Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekipler, kentin bazı noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

3 ayrı nokta ile parklarda eş zamanlı olarak yapılan uygulamada araçlar kontrol edilirken, şahısların kimlik sorgusu yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren şok uygulamanın sonunda ekipler, 160 kişiyi kimliklerinden sorgularken, 120 aracıda kontrol etti. Ekipler, alkollü araç kullanan üç kişiye 3 bin 995 lira para cezası yazarken, ehliyetlerine de el koydu.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzuru için kent genelinde bundan sonrada ekiplerin sık sık şok uygulamalar yapılacağını söylediler. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaman, Güncel, Haber
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