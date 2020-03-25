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Karaman'da PTS direğine çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, damperi açık kalınca dorsesi plaka tanıma sistemine çarpan tırın yan yatması sonucu sürücü yaralandı.

25.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:02
Karaman'da PTS direğine çarpan tır devrildi: 1 yaralı
Karaman 'ın Kazımkarabekir ilçesinde, damperi açık kalınca dorsesi plaka tanıma sistemine çarpan tırın yan yatması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Kazımkarabekir-Karaman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 EEA 23 plakalı tır, damperi açık kalması sonucu dorsesi plaka tanıma sistemi (PTS) direğine çarparak yan yattı. Kazada ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık bir saat boyunca kapalı kalan karayolunun trafik akışı ise tali yollardan sağlandı. Yan yatan tır çekici yardımıyla götürülmesi ve yıkılan PTS direğinin kaldırılması ile karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kazımkarabekir, Karaman, 3. Sayfa

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