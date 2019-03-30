Karaman'da Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Nalıncılar Evi Açıldı

Karaman
Kalesi içerisindeki tarihi Nalıncılar Evi'nin restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı. Karaman Belediyesi
tarafından üç yıllığına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) tahsis edilen tarihi yapı Üniversite bünyesinde Karaman'ın tarihi ve kültürüne yönelik araştırmalar, bilimsel ve akademik toplantılar, okur-yazar buluşmaları ve söyleşilerde kullanılacak.
Nalıncılar Evi açılışında, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül
tarafından, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul
Çalışkan'a bir plaket takdim verildi.
Açılış törenine, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan
, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz
ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri
Özbey, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
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Kaynak: AA