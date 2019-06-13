13.06.2019 19:47
Haberler»Güncel » Haber

Karaman'da sağanak, sele neden oldu

Karaman

KARAMAN'da, aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sele neden oldu.

KARAMAN'da, aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sele neden oldu. Kent merkezinde çok sayıda evin bodurum katını su bastı, sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Kent merkezinde saat 17.00'de başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, kısa sürede yolları göle çevirdi. Kent genelinde 100'den fazla binanın bodrum katlarını su basarken, bazı yollarda polis tarafından trafiğe kapatıldı. Belediyeye bağlı ekipler ise göle dönen yollar ve alt geçitlerdeki biriken suları tahliye etmek için mücadele etti. Evlerini su basan vatandaşlar ise kovalarla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da evlerinin önüne kurdukları barikatlarla sel suyunun evlerine girmesini engellemeye çalıştı.


- Karaman
Kaynak: DHA
Karaman, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:35 Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da katıldığı namaz ile ilgili açıklama: Doğru bulmadım
21:35 Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları asılsız çıktı
21:34 İHÜ'nün dereceli öğrencilerinden sınav tüyoları
21:34 (Geniş Haber) Güngören'de otomobil tramvaya çarptı
21:34 Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
21:33 - Prens William'ı Geride Bırakan İrlandalı, Yılın Babası Seçildi
21:33 (Geniş Haber) GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI
21:33 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
21:31 Kayseri'de sağanak
21:30 Kastamonu Üniversitesi'nde yerli ve milli beyaz peynir için çalışmalar başladı
21:29 Hafızlık icazet merasimi gerçekleşti
21:29 Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı
21:29 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar
21:28 Dev buhar kazanı için trafik seferberliği