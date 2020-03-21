Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Karaman'da sağlık çalışanları belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak - Haberler

Karaman'da sağlık çalışanları belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehirdeki tüm sağlık çalışanlarının belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

21.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:24
Karaman'da sağlık çalışanları belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehirdeki tüm sağlık çalışanlarının belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacağını bildirdi.
Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada, Karaman Belediyesinin, ülkenin zor günler geçirdiği bu günlerde yine üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmaya devam ettiğini belirtti.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm ülkede etkisini gösterdiği günden bu yana özellikle vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm özel ve kamu alanlarının dezenfekte edildiğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:
"Yine sosyal belediyecilik kapsamında ilimizde görev yapan ve son günlerde mesai gözetmeksizin halkımızın sağlığı için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarının, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanması kararını aldık. Özel sektör ve devlet kadrosunda çalışan tüm sağlık çalışanlarının faydalanabileceği bu uygulamada, sağlık çalışanının, personel kimlik kartını göstermesi yeterli olacak."

Kaynak: AA

Etiketler : Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

Atakum'da işitme engellilere görüntülü alışveriş desteği - Haber flaş - Haber Motosikletin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi - Haber Safranbolu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı - Haber Akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading