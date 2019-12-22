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Karaman'da sağlık kompleksi 2020 yılının sonunda hizmete girecek

Karaman'da yapımı devam eden ve birçok sağlık birimini bir araya toplayacak olan sağlık kompleksinin 2020 yılının sonunda hizmete gireceği bildirildi.

22.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:18 Karaman'da sağlık kompleksi 2020 yılının sonunda hizmete girecek
'da yapımı devam eden ve birçok sağlık birimini bir araya toplayacak olan sağlık kompleksinin 2020 yılının sonunda hizmete gireceği bildirildi.

hayırseverlerin desteğiyle yapılan eski doğumevi hastanesinin kapasite yetersizliği, eski yapı olmasından dolayı depreme dayanıklı olmadığı tespit edildikten sonra yıkılmasına karar verilmişti. Binanın tadilatının yapılması talebi ise yenisini yapmaktan daha masraflı olacağından Sağlık Bakanlığı'nca kabul görmedi. Bunun yerine yapının yıkılarak yerine Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında daha kullanışlı, modern ve kaliteli bir sağlık kompleksi yapılmasına karar verildi. Bu yılın Nisan ayında temeli atılarak yapımına başlanılan sağlık kompleksinin 2020 yılının sonunda hizmete açılması planlanıyor. Şimdiden inşaatın kaba kısmının yüzde 65'lik bölümü tamamlandı.

"Karaman'a kazandırılan çok önemli bir hizmet"

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, yaklaşık 26 milyon liraya tamamlanacak olan komplekste, 20 Yataklı Gebe İzleme Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlık Merkezi, 4-5 Aile Sağlığı Merkezi, İl Ambulans Başhekimliği ve İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin bulunduğunu söyledi.

Kurşun, Karaman'a kazandırılan bu önemli hizmetin açılışına başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve ilgili bütün yetkililerin davet edileceğini sözlerine ekledi. - KARAMAN

Karamanlı, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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