Karaman'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kaynak: AA

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Karaman merkez ve ilçelerinde huzur ve güven içinde tamamlanması için Vali Fahri Meral başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (İl GAMER) tarafından valilikte düzenlenen toplantıda, seçim için alınan ve alınacak tedbirler yeniden gözden geçirildi.Vali Fahri Meral, seçimlerin Karaman'da huzurlu ve sağlıklı bir ortamda tamamlanması, il genelinde oylarını kullanmaya gidecek olan vatandaşların oylarını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gereken her türlü güvenlik tedbirlerin alındığını ifade ederek, seçim süresince tüm görevlilerden görevlerini titizlikle yapmalarını ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemelerini istedi.Toplantıya, İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Vali Yardımcısı İbrahim Hakkı Çınarsoy, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ve ilgili daire müdürleri katıldı.