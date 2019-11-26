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Karaman'da şehit öğretmenler fotoğraf sergisi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit Öğretmenler konulu fotoğraf sergisi açılarak, şehit öğretmenler anısına karanfil dağıtıldı.

26.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:01Karaman'da şehit öğretmenler fotoğraf sergisi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit Öğretmenler konulu fotoğraf sergisi açılarak, şehit öğretmenler anısına karanfil dağıtıldı.

Ata ve Türk Dünyası Araştırma Öğrenci Toplulukları tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte öğrenciler fakültelerdeki akademisyenlere karanfil dağıtarak kendilerinin Öğretmenler Gününü kutladı. KMÜ Öğrenci Yaşam Merkezinde ziyarete açılan Şehit Öğretmenler konulu fotoğraf sergisinde ise 1970'li yıllardan günümüze kadar çeşitli terör örgütleri tarafından görevleri başında şehit edilen 19 öğretmene ait fotoğraflar ve öğretmenlerin şehit edildiği olaylara ilişkin bilgilere yer verildi. Sergide Karamanlı Şehit Öğretmenler Hamza Çetin ve Ali Yıldız'ın fotoğrafları da ayrıca dikkat çekti.

Sergi, üniversitede gün boyu ziyaret edilebilecek. - KARAMAN

Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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