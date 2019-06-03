Karaman'da şehitlik ziyareti

Karaman
'da Ramazan Bayramı
öncesi Garnizon Şehitliği ile Polis
Şehitliği ziyaret edildi. Hamidiye
Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol üyeleri şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktıktan sonra şehit aileleriyle sohbet etti. Program, polis şehitliği ziyaretiyle sona erdi. Şehitlik ziyaretine, Vali Fahri Meral, AK Parti
Karaman Milletvekilleri Recep Şeker
ve Selman Oğuzhan Eser
, Belediye Başkanı Savaş
Kalaycı, Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma
Komutanı Albay İsmail Şahin
ile daire müdürleri, şehit yakınları, askeriye ve emniyet personeli katıldı. - KARAMAN
Kaynak: İHA
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