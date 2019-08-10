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Karaman'da şehitlik ziyareti

Karaman'da Kurban Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ziyaret edildi.

10.08.2019 16:32 Karaman'da şehitlik ziyareti
Karaman'da Kurban Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol üyeleri şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktıktan sonra şehit aileleriyle sohbet etti. Program, polis şehitliği ziyaretiyle sona erdi. Şehitlik ziyaretine, Vali Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri, şehit yakınları, askeriye, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlik ziyareti sırasında 2017 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ün ailesi şehitliğe gelen ziyaretçilere çikolata ve soğuk içecek ikramında bulundu. - KARAMAN

Kurban Bayramı, Karaman, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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