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Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü

Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördüKARAMAN'da, hızı saatte 31 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu.

21.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:43
'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü
KARAMAN'da, hızı saatte 31 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri ise park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi.
Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu, bazı bölgelerde elektrik telleri koptu. Uçan çatılardan biri park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi. Belediye ekipleri ise çatıların uçması nedeniyle kapanan caddeleri yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü

Karaman, Güncel

Kaynak: DHA


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