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Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü

KARAMAN'da, hızı saatte 31 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu.

21.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:13Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü

KARAMAN'da, hızı saatte 31 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri ise park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi. ilçesi beldesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu, bazı bölgelerde elektrik telleri koptu. Uçan çatılardan biri park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi. Belediye ekipleri ise çatıların uçması nedeniyle kapanan caddeleri yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.



Güneyyurt, Ermenek, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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