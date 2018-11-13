Karaman'da sigara denetimine giden sağlık memuru darp edildi

Karaman
'da sigara denetimine giden sağlık memuru darp edildiSigara denetimine giden sağlık memurunun darp edilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
KARAMAN - Karaman'da sigara denetimine giden sağlık memurunun darp edildi. Sağlık memurunun darp edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Sağlık İl Müdürlüğü, görevlileri otogarda bulunan bir işyerinde kapalı alanda sigara içildiği yönünde ihbar alması üzerine söz konusu işyerini denetime gitti. Adrese varan sigara denetim ekibi, işyerinde sigara içildiğini tespit etti. Kısa süre sonra ceza yazılacağını anlayan işletme çalışanları ile sağlık memuru Ahmet K., arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında iş yeri çalışanları sağlık memuru Ahmet K.'yı tekme tokat darp etti. Yaşanan kavga
anı ise otogarın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay sonrası polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.