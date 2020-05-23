Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli serbest bırakıldı
Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
23.05.2020 23:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:55
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.B, S.H, Y.B. ve Y.E'yi takibe aldı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evinde 3 tabanca, 8 tüfek, 41 fişek, 1 kılıç ve 1 jop ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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