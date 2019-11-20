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Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralıKARAMAN - Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.

20.11.2019 00:43 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:44
'da silahlı kavga: 2 yaralı
KARAMAN - Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.
Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K. av tüfeğinden çıkan saçmalarla ayaklarından, Ümit Ş. ise bıçakla kafa kısmından yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olaydan sonra otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de cadde üzerinde tüfekten çıkan boş kovanlarda inceleme yaptı.
Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karaman, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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