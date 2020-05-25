KARAMAN'da silahlı kavga 4 yaralı

Karaman'da silahlı kavga 4 yaralıKARAMAN'da iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

25.05.2020 21:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:29
Karaman'da silahlı kavga 4 yaralı
KARAMAN'da iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Ağılönü köyünde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Beytullah E. ve İsa S.(35), telefonda konuşurken tartıştı. Tartışmanın ardından Beytullah E., kimliği belirlenemeyen 4 arkadaşyla birlikte Ağılönü köyüne gitti. Burada yaşanan silahlı kavgada İsa S.(35) ve Ahmet K.(26), Aziz K.(30) ve İlyas K.(34) açılan ateş sonucu av tüfeğiyle yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerinde olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İlyas K.'nın başından yaralandığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayakarıştığı belirlenen 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. KARAMAN’da silahlı kavga 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Karaman, Polis, kavga, Güncel, Haber

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