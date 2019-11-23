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Karaman'da şüpheli ölüm

Karaman'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

23.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:16Karaman'da şüpheli ölüm
Karaman'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Siyahser Mahallesi 886. Sokak'ta iki katlı bir binanın birinci katında oturan Cevdet Kara'dan (62) alamayan yakınları eve gitti.

Eve giren akrabaları kanepede Kara'nın hareketsiz yattığını görerek sağlık ekiplerini çağırdı.

Gelen sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kara'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yalnız yaşayan Kara'nın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

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