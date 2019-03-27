Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu

Karaman
'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke, yüzük ve metal obje ele geçirildi.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda T.T'nin (35) merkeze bağlı Paşabağ köyündeki evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda Bizans ve Roma
dönemlerine ait olduğu düşünülen 116 adet sikke, 15 adet yüzük, 30 adet metal obje, bir adet metal arama dedektörü ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Karaman, Güncel
Kaynak: AA