Karaman'da Tarımda Kapalı Sulama Sisteminin Önemi

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Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram yağışlı geçen sonbahar ve kış mevsiminin çiftçi adına sevindirici olduğunu fakat çiftçinin kurtuluşunun kapalı sulama sistemine geçilmesiyle çözüleceğini belirtti.Gödet barajı ve çevresinde incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Bayram gazetecilere yaptığı açıklamada Karaman nüfusunun yüzde 80'ninin tarıma dayalı geçindiğini, suyunda tarım yapmanın en önemli unsuru olduğunu belirtti.Gödet Barajı tarihi doluluk oranını yakaladıGödet Barajı hizmete başladığından bu yana en yüksek su rezervine ulaştığını ve şu anda 63 milyon metreküp su olduğunu ifade eden Bayram, "Önümüzdeki günlerde bu seviye daha da artacak. Karaman İl Merkezi başta olmak üzere Kılbasan, Bölükyazı, Çakırbağ, Çiğdemli, Göztepe, Hamidiye, Mesudiye, Yuvatepe, Yazılı ve Dereköy arazilerinin bu barajdan sulanması gerekmektedir. Baraj yapılırken 15 bin hektar alanın sulanması hesaplanmıştır. Fakat bu alan hiç bir zaman 7 bin hektarı geçmemiştir." diye konuştu.Şu anda açık kanal sistemiyle suyun tarlalara ulaştığını aktaran Bayram, şunları kaydetti:"Su kırık dökük kanaletlerde, sıcak havalarda buharlaşmayla yok olmaktadır. Kapalı sisteme geçildiğinde 30 bin hektar tarım alanı sulanabilir. Karaman'ımız az yağış alan bir bölgedir. Su da dünyanın en kıymetli varlığıdır. Bu durumda suyumuzun buharlaşarak ya da kayıp kaçaklarla havaya karışması yerine toprakla buluşmasını bekliyoruz. Bu, ürün deseninin gelişmesine ve çeşitliliğin artmasına yol açarak Karaman'ın farklı ürünlerde de pazar sahibi olmasını sağlayacaktır. Dolayısı ile ilimizin ekonomisine ciddi katkıları olacak ve verimsiz arazilerin değerlenmesine, sulama potansiyeli bulunan kuru tarım arazilerinin su ile buluşmasına olanak sağlayacaktır. Çiftçilerimizin daha modern ve ekonomik sulama sistemine geçmeleri devletçe sağlanan tarımsal sulama hibe desteklerinden ilimizin daha fazla faydalanmasının da önünü açacaktır. Bir yandan da bu bölgedeki yeraltı su kuyularının daha az kullanılması ve su kaynaklarının daha çok beslenmesine neden olup su yönetiminde etkili planlama yapılabilecektir."Karaman'da su sorununu kapalı sistem sulama ile çözüleceğini ifade eden Bayram, "Bunun için detaylı bir çalışma yaptık. İlgili yerlere bu dosyayı iletip takipçisi olacağız. Çiftçimiz tarlasında zaten en modern sistemleri kullanmaktadır. Sıkıntı suyun tarlaya kadar kayıp olmadan en verimli şekilde gelmesidir." dedi.