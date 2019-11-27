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Karaman'da tekel bayii soyan hırsızlar kayıplara karıştı

Karaman'da bir tekelden para ve alkol, çalan hırsızlık şüphelisi veya şüpheliler, kayıplara karıştı.

27.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:17Karaman'da tekel bayii soyan hırsızlar kayıplara karıştı
'da bir tekelden para ve alkol, çalan hırsızlık şüphelisi veya şüpheliler, kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı, gece saatlerinde merkeze bağlı Ekinözü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan tekel bayiine otomobille gece geç saatlerde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, etrafı kolaçan ettikten sonra demir kapıyı kırarak içeriye girdi. Tekelin kasasından bir miktar para ile 4 bin lira değerinde rakı, viski ve votkayı alan hırsızlık şüphelisi veya şüpheliler, kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi İ.A. tarafından fark edilince jandarmaya verildi. İş yerine gelen jandarma ekibi yaptığı incelemenin ardında hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalayabilmek için çalışma başlattı. - KARAMAN

Karaman, Tekel, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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