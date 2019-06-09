Karaman'da bir kişinin tekme tokat dayak yediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Karaman'da, iki kişi arasındaki kavgada silah ve bıçaklar çekildi. Daha sonradan başkalarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada bir kişi tekme tokat dövüldü. Kendiliğinden sona eren kavga sonucu ayrılan taraflar farklı yönlere giderek dağıldılar. Olayın görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, üç gün önce İmaret Mahallesi'nde yaşandı. Sokak içerisinde karşılaşan iki kişi konuşmaya başladı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle konuşan iki kişiden birisi diğerini iteleyerek yumruk attı. Bunun üzerine başlayan kavgaya kişilerin arkadaşları da dahil oldu.

TÜFEKLE VE BIÇAKLA KOVALADILAR

Yumruk yiyen arkadaşına yardım etmek isteyen şahsa ise yumruk atan şahsın bir arkadaşı bıçak çekti, diğer bir arkadaşı da elinde tüfekle gelerek şahsı kovaladı. Bu sırada yumruk atan ve sonrasında şahsı yere düşüren diğer şüpheli, yerdeki şahsı tekme tokat dövdü. Sokaktan bir aracın geçmesi de dayağı durdurmadı. Daha sonra iki taraf farklı yönlere giderek gözden kayboldu.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekiplerinin, kavga eden şahısların kimliklerini tespit ederek gözaltına aldığı ve haklarında yasal işlem başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA