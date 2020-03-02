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Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

02.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:54Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve merkeze bağlı Süleymanhancı köyünde belirledikleri adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

2.03.2020 15:52:16