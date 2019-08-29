Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Karaman
'da hafif ticari aracın kontrolden çıkarak şarampole inmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Karaman- Mersin
Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.A. (54) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN