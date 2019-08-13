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Karaman'da trafik kazası: 10 yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1'i hamile, 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.

13.08.2019 16:20
Karaman'da trafik kazası: 10 yaralı
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1'i hamile, 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.
Feyyaz Üye (31) yönetimindeki 35 GA 2463 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 35. kilometresinde emniyet şeridinde bekleyen Fatma Tuğba Atıl'ın kullandığı 01 ZL 004 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücüler, hamile olduğu öğrenilen Nesibe Üye (31) ile 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Karaman'da trafik kazası: 10 yaralı

Güncel

Kaynak: AA

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