Karaman'da trafik kazası: 10 yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1'i hamile, 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı. Güncel Kaynak: AA
Feyyaz Üye (31) yönetimindeki 35 GA 2463 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 35. kilometresinde emniyet şeridinde bekleyen Fatma Tuğba Atıl'ın kullandığı 01 ZL 004 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücüler, hamile olduğu öğrenilen Nesibe Üye (31) ile 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.