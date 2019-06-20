20.06.2019 17:09
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Karaman'da trafik kazası: 6 yaralı

Karaman

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlhan Yılmaz (30) yönetimindeki 70 BF 952 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Culdur (36) idaresindeki 70 FP 645 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesinde çarpıştı.
Kazada sürücüler Yılmaz ve Culdur ile araçlarda bulunan Şerife (13), Tuba(30) ve Şerife Culdur (55) ile Merve Eğilmez (28) yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Yenişehir, Karaman, Güncel

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