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Karaman'da tüfekle üzerine ateş edilen bir kişi, son anda yere yatarak canını kurtardı

Karaman'da yolda yürürken tüfekle üzerine ateş edilen bir kişi, son anda yere yatarak canını kurtardı.

08.04.2020 02:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 02:42
Karaman'da tüfekle üzerine ateş edilen bir kişi, son anda yere yatarak canını kurtardı
Karaman 'da yolda yürürken tüfekle üzerine ateş edilen bir kişi, son anda yere yatarak canını kurtardı.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 32. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürümekte olan Y.Ö. isimli kişiye, seyir halindeki bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle bir el ateş edildi. Y.Ö, son anda kendini yere atarak vurulmaktan kurtulurken, tüfekten çıkan saçmalar boş bir dükkana isabet etti. O sırada bölgede devriye atan gece bekçilerinin silah sesi duyarak haber vermeleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırının yaşandığı yerde çevre güvenliği alırken, olay yeri inceleme ekibi de saçmaların isabet ettiği boş dükkan ile yere düşen patlamamış fişekte inceleme yaptı. Saldırıya uğrayan Y.Ö ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Polis , saldırıyı gerçekleştirenleri yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaman, Polis, 3. Sayfa
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