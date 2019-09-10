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Karaman'da üç bant bilardo heyecanı sona erdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bilardo il temsilciliği faaliyet takviminde yer alan 3 bant bilardo il birinciliği müsabakaları sona erdi.

10.09.2019 12:11 Karaman'da üç bant bilardo heyecanı sona erdi
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bilardo il temsilciliği faaliyet takviminde yer alan 3 bant bilardo il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Kompleksi Bilardo Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında 36 sporcu mücadele etti. Bilardo severlerin ilgi gösterdiği müsabakalar 5 gün sürdü. Turnuvanın final karşılaşmasında rakibini yenen Yusuf Kütahya birinci olurken, Osman Yılmaz ikinci, Mustafa Demir ve Fatih Kondu ise üçüncü olma başarısı gösteren sporcular oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Turnuva sonunda ilk yediye giren sporcular bu yılın Ekim ayında Ankara'da düzenlenecek Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. etap müsabakalarında Karaman'ı temsil edecek. - KARAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Karaman, Spor

Kaynak: İHA

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