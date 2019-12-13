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Karaman'da üniversite öğrencileri kitap okuma etkinliği düzenledi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

13.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:38Karaman'da üniversite öğrencileri kitap okuma etkinliği düzenledi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Gönüllülerden toplanan kitaplar ile Kazım Karabekir ilçesinde bulunan bir kafeye kitaplık oluşturan öğrenciler, oluşturdukları alanda bulunan kitapları arkadaşlarıyla birlikte okumanın keyfini yaşadı. Amaçlarının kitap okumaya dikkat çekmek olduğunu belirten Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu Başkanı Bayram Dinke, "Kitapların sadece kütüphanelerde değil, yaşamın her anında yanı başımızda bulunması gerekir" dedi.

Yaptıkları etkinlikle özellikle gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmeyi amaçladıklarını ve kafedeki kitapları isteyen herkesin alıp okuyabileceğini söyleyen Dinke, projenin ikinci adımında ilçede bazı duraklarda bulunan kitap kutularını aktif hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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