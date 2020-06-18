Karaman'da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama

KARAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 3 sokak satıcısından 2'si tutuklandı.

18.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:11
KARAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 3 sokak satıcısından 2'si tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis, sokaklarda uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla H.Ö., H.S. ve M.C.G.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. ve H.S. tutuklanırken, M.C.G. ise serbest bırakıldı. Karaman’da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Haber

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