Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Karaman
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine merkez ve merkeze bağlı Taşkale
köyünde D.G. (44) ve A.A.Ç'nin (42) evlerinde arama yaptı.
Aramalarda D.G'ye ait evde 29 uyuşturucu hap, 10 gram Hint keneviri tohumu ve bir kök Hint keneviri ile A.A.Ç.'ye ait ikamette 126 kök Hint keneviri bitkisi, bir ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman
, Güncel
Kaynak: AA