Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Karaman
'da düzenlenen operasyonda 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Merkeze bağlı Güçler Köyü Kumtepe Mevkiinde bulunan ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yapılan takip sonucu 42 plakalı otomobil ile kaçmaya çalıştığı ileri sürülen M.T. (30) ve M.T'yi (33) yakalayarak gözaltına aldı.
Bölgede yapılan aramada 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
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Kaynak: AA