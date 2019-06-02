Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Karaman
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kargo ile kente uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, paketi teslim alan 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda diğer 3 zanlı da evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 6 bin 104 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Güncel