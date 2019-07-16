16.07.2019 21:56
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Karaman

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yapan narkotik polisi, şüpheliler H.K, A.K, F.Ö, H.Ö. ve B.C'yi yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 11 gram eroin ile 202 gram sentetik esrar olarak da bilinen bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K, F.Ö, H.Ö, B.C. ve A.K adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Karaman, Güncel

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