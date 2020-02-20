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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıKARAMAN'da polis tarafından yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

20.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:08
'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
KARAMAN'da polis tarafından yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan şebekelere yönelik çalışmasını yoğunlaştırdı. , teknik ve fiziki takibin ardından yaptığı ilk operasyonda Afganistan uyruklu G.M.A. gözaltına alındı. Yapılan aramada 60 gram eroin ele geçirildi.
Başka bir adrese yapılan ikinci bir operasyonda da G.T. ve D.T. gözaltına alındı, evde yapılan aramada da bir miktar hap ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Karaman, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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