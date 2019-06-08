KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 4 GÖZALTI

KARAMAN'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Karaman Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonla Yasin K.(21), Durmuş Ali
S.(21), Sinan Ş.(26) ve Fatih
D.(21) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada da 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapıyan sorgulamanın ardından adliyeye bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Karaman
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