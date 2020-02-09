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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

09.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:18Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada, R.K. (23), E.K. (24) ve S.Y'nin (26) uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 2 gram eroin, 14 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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