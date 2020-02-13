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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

13.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:24Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlenen bir adrese düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu Fazleddin R, Abdulrahim S. ve Faisal K. gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada 755 gram eroin, 11 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme amaçlı malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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