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Karaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Karaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklamaKaraman'da, sokaklarda uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:13
'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Karaman'da, sokaklarda uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu A.B. ve H.E.'nin sokaklarda uyuşturucu sattığı bilgisini aldı. Araştırma başlatan polis, yürüttüğü teknik ve fiziki takibin sonunda dün operasyon yaptı. 2 şüpheli evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada paketler halinde satışa hazır 200 gram esrar ele geçirildi. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. tutuklandı, H.E. de ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı .
Karaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Uyuşturucu Ticareti, Karaman, Güncel

Kaynak: DHA


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