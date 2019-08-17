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Karaman'da uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandıKARAMAN - Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

17.08.2019 01:18
Karaman'da uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı
Karaman'da uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı
KARAMAN - Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde ekipler A.K. D.A.U, ve A.K., isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda ise bir adet pompalı tüfek ile 11 kilo 750 gram esrar ve bir miktar Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.
Karaman'da uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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